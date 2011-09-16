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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 11:04 BJT

〔香港经济〕8月提交破产呈请书数目按月升20.8%,按年升近2%

路透香港9月16日电---香港破产管理署周五公布数据指出,8月份提交破产呈请书的数目为779宗,按月上升20.8%,按年则升1.8%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,今年首8个月提交破产呈请书的宗数累计为5,510宗,按年减少14.3%.

首8月发出接管/破产令的数目为5,478宗,较去年同期下跌15.9%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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