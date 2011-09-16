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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 11:24 BJT

〔香港热股〕上海电气早盘涨逾7%,稍早获投行高盛调升评级至"买入"

路透香港9月16日电---中国最大电力设备供应商--上海电气集团股份(2727.HK)周五早盘一度涨逾7%,因稍早获投行高盛调升投资评级,由"沽售"升至"买入".

香港时间11:10,该股升7.37%,报3.06港元;盘中曾涨7.7%至3.07港元.大市恒生指数.HSI则升2.4%.

高盛报告称,将上海电气(601727.SS)评级上调并加入其"确信名单",因相信市场低估了该股价值."短期而言,上海电气可以提供较具防守性的盈利组合以及稳定的利润率."

该行同时将上海电气于2011-13年间每股盈利预测平均上调3%,12个月目标价则由3.9港元升至4港元,较现价约有31%上升空间.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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