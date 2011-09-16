〔香港新股〕中信证券设定IPO招股价区间,集资高至151亿港元(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 招股价区间为每股12.84-15.2港元

* 未计超额配售权,筹资额介乎128-151亿港元

* 已锁定六名基础投资者,涉资8.5亿美元

* 今天开始路演,拟于10月6日在联交所上市

记者 雷美珍

路透香港9月16日电---据路透周五获得的销售文件显示,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至151亿港元(约19.4亿美元).

销售文件显示,中信证券拟按每股12.84-15.2港元,发售9.953亿股H股,集资额介乎128-151亿港元.若行使超额配售权,发售股数将增至约11.4亿股.

这将是今年以来香港市场最大宗的金融上市专案.据路透此前报导称,中信证券获得多名基础投资者以及大户投资者承诺认购其新股,预计将录得足额认购.换言之,在近期市况剧烈波动的情况下,仍可望顺利上市.

分析师认为,植根于深圳的中信证券作为首家在香港上市的中国内地券商,中国业务的增长潜力优厚;惟短期而言,投资者可能忧虑环球股市波动以及中国市场竞争激烈对其业务影响.

"现时没有其他中国内地券商在香港上市,中信证券可获投资者欢迎."金英证券分析师李声扬称.

但他同时指出,目前市况疲弱,即使亚洲股市表现亦欠佳.此外,中国市场竞争激烈,令佣金受压.

销售文件显示,中信证券已锁定六名基础投资者,合共认购8.5亿美元的股份,其中美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)、科威特投资局、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及巴西投行BTG Pactual[BTG.UL]分别认购3亿美元、2亿美元及1.5亿美元及1亿美元的股份,而富邦人寿和美资对冲基金Och Ziff(OZM.N)则各认购5,000万美元的股份.

中信证券今天开始路演,并拟于9月28日定价,10月6日在联交所挂牌上市.

是次上市集资所得资金,主要用于发展海外市场业务.

中信证券国际担任全球独家协调人,美银美林、里昂、汇丰和摩根士丹利则担任国际协调人.而中银国际、农银国际、交银国际、建银国际、中信证券国际和工银国际则为联合帐簿管理人.

中信证券A股周五早盘收平于12.27元人民币,过去一个月累计略涨3.5%.(完)