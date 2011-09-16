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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:59 BJT

〔券商观点〕未来资产证券首评中化化肥为"买入",目标价3.5港元

路透香港9月16日电---证券商未来资产证券的报告称,首度给予中国最大化肥供应商--中化化肥(0297.HK)"买入"投资评级,目标价3.5港元,较现价约有45%上升空间.

报告称,预期中化化肥于2011-13年的销量年增长率持稳于9%.而市场需求旺盛有助提升毛利空间,使中化化肥2012年每股盈利增长22%.

中化化肥周五午盘尾段涨4.78%,报2.41港元;大市恒生指数.HSI则升1.56%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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