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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 16:33 BJT

〔香港股市〕恒指收盘涨1.43%,景气周期类股领涨但成交量黯淡

路透香港9月16日电---香港股市周五收升,由景气周期类股领涨.因预期欧洲会有多协同行动以拯救债务危机,但成交量一如本周多数时间一样黯淡.

恒生指数.HSI收涨1.43%,至19,455.31点,不过本周下跌幅度2.07%.恒生国企指数.HSCE上涨1.97%,收报10,249.2点,周线下跌2.09%.

沪综指.SSEC收涨0.13%,至2,482.34点,由金融股和能源股领涨.该指数本周下跌0.6%.

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