〔香港新股〕徐工机械将其15亿美元香港IPO路演推迟一周,以评估市况--IFR

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透9月16日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重型机械公司徐工机械(000425.SZ)将其香港首次公开发行(IPO)路演推迟一周,以评估市场状况.该路演原订于下周一(19日)开始.
徐工拟募资最多15亿美元,是次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权.募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力.
法巴行(BNPP.PA)、中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)任联席主承销商.[ID:nCT0395284]
据IFR此前报导,徐工机械以及另一家重量级中国重型机械公司--三一重工(600031.SS)香港IPO同时间启动上市推介,涉及募资总额高达54亿美元.两家公司发行时时间表接近,可能使公司争取投资者的过程变得更加复杂和困难.(完)
--编译 李珊珊; 审校 乔艳红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类