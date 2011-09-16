〔香港新股〕徐工机械将其15亿美元香港IPO路演推迟一周,以评估市况--IFR

路透9月16日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重型机械公司徐工机械(000425.SZ)将其香港首次公开发行(IPO)路演推迟一周,以评估市场状况.该路演原订于下周一(19日)开始.

徐工拟募资最多15亿美元,是次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权.募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力.

法巴行(BNPP.PA)、中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)任联席主承销商.[ID:nCT0395284]

据IFR此前报导,徐工机械以及另一家重量级中国重型机械公司--三一重工(600031.SS)香港IPO同时间启动上市推介,涉及募资总额高达54亿美元.两家公司发行时时间表接近,可能使公司争取投资者的过程变得更加复杂和困难.(完)