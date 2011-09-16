〔香港房地产〕政府10-12月将以招标方式推出提供1,770个住宅单位的土地

路透香港9月16日电---香港发展局局长林郑月娥周五称,今年10-12月将推出提供1,770个住宅单位的土地,并以招标方式出售,不作公开拍卖.

林郑月娥透露,将从土地申请表中选出七幅土地主动出售,其中五幅为住宅用地,分别为两幅各位于将军澳、屯门和三幅位于大屿山.其馀两幅分别为沙田石门商贸用地以及红磡酒店用地.

上述于2011/12财年第三季度推出的土地,其中将军澳和屯门两幅大型用地将指定最低单位供应数目.而大屿山的土地则属低密度用地.

香港政府称,于财年上半年度已主动推出提供5,700个住宅单位的16幅土地,其中13幅已成功售出.另外西铁南昌站项目将于本月招标,可提供3,321个单位.(完)