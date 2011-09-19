《香港报摘》--经济日报9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧洲债务危机第三季席卷环球,恒生指数.HSI由去年高位累跌20%.本报综合5位投资界人士对後市看法是第四季仍难有突破.
* 其他:
--渣打(2888.HK)香港总裁洪丕正称,现时该银行无任何裁减职位计划,并有信心未来收入增长仍然会快于成本上升幅度.
--中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团在四川发现的大型海相天然气田,日前经国土资源部专家审定,第一期探明天然气地质储量达1,592.53亿立方米,探明含气面积155.33平方千米.
--据市场消息透露,三一重工(600031.SS)H股招股价介乎每股16.13-19.38港元,上限定价较A股呈5.6%溢价,下限则有12%折让.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。