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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报9月19日

* 要闻版头条:

--欧洲债务危机第三季席卷环球,恒生指数.HSI由去年高位累跌20%.本报综合5位投资界人士对後市看法是第四季仍难有突破.

* 其他:

--渣打(2888.HK)香港总裁洪丕正称,现时该银行无任何裁减职位计划,并有信心未来收入增长仍然会快于成本上升幅度.

--中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团在四川发现的大型海相天然气田,日前经国土资源部专家审定,第一期探明天然气地质储量达1,592.53亿立方米,探明含气面积155.33平方千米.

--据市场消息透露,三一重工(600031.SS)H股招股价介乎每股16.13-19.38港元,上限定价较A股呈5.6%溢价,下限则有12%折让.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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