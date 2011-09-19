《香港报摘》--信报9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--上周五汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)大幅调高按揭息率,加上各大新楼盘陆续抢于10月施政报告前软销,根据地产代理数据显示,过去两天香港10个主要大型屋苑物业成交量按周急跌逾五成.
* 其他:
--大华继显董事梁伟源称,欧美债务危机尚未解决,投资者信心不足,预料恒生指数.HSI在20,000点大关有阻力.
--此前获长实(0001.HK)主席李嘉诚购入可换股债券的铂阳太阳能(0566.HK)宣布与汉能签订总值达464.1亿港元的销售合约,同时汉能将认购铂阳太阳能的新股.
--受惠旅游旺季需求带动,8月份香港客运量按年增6.5%,达469万人次,创出单月新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。