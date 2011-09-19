《香港报摘》--信报9月19日

* 头版头条:

--上周五汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)大幅调高按揭息率,加上各大新楼盘陆续抢于10月施政报告前软销,根据地产代理数据显示,过去两天香港10个主要大型屋苑物业成交量按周急跌逾五成.

* 其他:

--大华继显董事梁伟源称,欧美债务危机尚未解决,投资者信心不足,预料恒生指数.HSI在20,000点大关有阻力.

--此前获长实(0001.HK)主席李嘉诚购入可换股债券的铂阳太阳能(0566.HK)宣布与汉能签订总值达464.1亿港元的销售合约,同时汉能将认购铂阳太阳能的新股.

--受惠旅游旺季需求带动,8月份香港客运量按年增6.5%,达469万人次,创出单月新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.