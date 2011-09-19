《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7925港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周五收高75.91点,或0.66%,报11,509.09点.因有迹象显示欧洲领导人正采取行动限制主权债危机所造成的损害.[ID:nCN1972133]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 176.830 1.05 56095 13.779 -0.58
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.490 1.05 101496 4.517 1.27
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.270 -0.83 365213 79.904 0.83
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.670 -0.46 132185 19.050 -0.26
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.500 0.52 112597 9.780 -0.61
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.220 0.64 56267 7.576 0.34
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.660 0.63 547985 64.927 0.51
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 66.610 -0.77 36614 5.191 0.59
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.920 -2.10 650607 17.081 1.31
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.740 1.91 77584 20.837 0.66
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.920 1.41 47822 3.491 0.03
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.070 -2.05 25822 4.686 0.14
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.280 -0.39 9731 1.580 -50.30
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 3.040 -2.88 118386 0.474 0.81 (完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。