〔香港新股〕三一重工香港IPO筹资额可能高至259.7亿港元--销售文件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国工程机械制造公司--三一重工(600031.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元(约33.3亿美元).
销售文件显示,三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元.筹资用以扩充其中国本土产能以及作海外扩张.(完)
--编译 雷美珍; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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