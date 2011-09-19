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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 08:52 BJT

〔香港新股〕三一重工香港IPO筹资额可能高至259.7亿港元--销售文件

路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国工程机械制造公司--三一重工(600031.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元(约33.3亿美元).

销售文件显示,三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元.筹资用以扩充其中国本土产能以及作海外扩张.(完)

--编译 雷美珍; 审校 屈桂娟

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