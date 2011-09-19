〔港报财经评论〕美元升势告一段落--信报9月17日

美元升势告一段落/苏子

前晚欧洲央行突然宣布将与联储局、英伦银行、瑞士央行及日本央行联手向欧洲银行业注入美元以抑制欧债危机,此提供流动性资金措施将会增加市场的美元供应,故市场知悉此消息後,美元应声急挫,并令本来疲不能兴的欧罗兑美元向上突破1.3835的重要阻力位,破位後曾一度高见1.3937水平.不过,欧罗兑美元触及此高位後便遇上庞大阻力,并且迅即掉头回落逾百点子才能回稳过来,随後汇价虽然重拾升势,可惜始终未能返回1.39关口以上波动,幸而仍能在1.3880水平收市,较上日上升逾1%,使欧罗兑美元本来非常恶劣的技术走势可以好转过来.

然而,前晚欧罗兑美元的收市价刚好在10天SMA阻力附近,由于前晚汇价未能成功突破10天SMA阻力收市,故昨天亚洲市欧罗兑美元再度向下调整,到欧洲入市後更跌破前晚美国市所造的1.3823低位,破位後一度低见1.3772水平.留意此低位与汇价由本周初的1.3493低位升至前晚的1.3937高位的38.2%调整目标,即1.3767关键支持相若.因此,若昨晚汇价未见再创即市新低并跌破此关键支持收市,料欧罗兑美元将会继续受惠于上述五大央行的联手提供美元流动性的救市措施,向上突破前天的1.3937高位,并挑战1.40心理关口及200天SMA的1.4035关键阻力位.上述五大央行的联手救市措施行动,已清楚反映各央行已从雷曼倒闭所触发的金融海啸事件中成功汲取教训,而此救市措施已令市场的恐慌情况有所回落.

近期美元的单边升市主要受惠于市场的避险需求,但在目前市场恐慌情绪已稍为回落令美元的避险需求下跌,加上上述救市措施只会增加美元的供应,故不利美元的走势,故相信美元近期的单边升市应已告一段落了,料稍後美汇指数较大机会向下考验74.80-75.40支持区.至于非美元货币如较高息的澳元及纽元,相信在美元再次转弱下,将有较理想的表现.

美元在欧债危机仍然没完没了的大前提下,将会继续造好,但随着前晚五大央行联手救市行动,将令避险情绪降温及美元的供应量大增下,投资者短期内已不宜对美元太过乐观,反而小心美元有甚高机会已在本周初见了短期重要顶部,稍後一旦美汇指数跌破200天SMA支持收市,料美元将会明显转弱并继续往下寻底.由于美元与环球股市的走势存有反向关系,故一旦稍後美元的走势如预期般已经见顶并且向下走低,相信环球股市应可摆脱近期不断寻底的大弱势,并出现一个似模似样的大型反弹浪,届时恒指有望在环球股市回升下,补回上月4日至5日,介乎在21,725-21,017点的大裂口.

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逆向思维炒上落/陆文

欧债危机导致银行同业资金紧缩,五国央行出手提供三个月短期美元资金解困,属治标不治本手段,预计短期恒指反弹至19,600点附近落实,在假设恒指正处于18,500-21,000点上落区间下,亦配合未来一段日子的重要左右市场情绪变数的日程表作参考,如周五美国财长盖特纳与欧盟财长会议带来憧憬,下周再有联邦储备局议息会议有推出QE3可能性,虽然不相信会扭转全球经济放缓事实,但却在有形之手部署出击下,累积可观淡仓的对冲基金必须酌量作获利补淡仓活动、了解市场基金心理是捕捉目前炒上落市的重要元素,从昨天一批近月超卖的内银、煤炭、欧洲及出口相关板块股份均有较佳表现,反之,部分近期强势的电讯股及公用股悉数逆市下跌,部分补仓活动明显,亦有超卖股份值博率回升,成为大户沽强势股”换马”至弱势股的短线投机部署,无疑近期建议的投资策略予人有难度高的逆向布置,较适合贴市及专业投资者,但在目前资金成本低及这个熊市要经历漫长的调整市,善于捕捉区进行 沽良机回报亦不俗,较一潭死水为佳.估计下周应是先高後回,而19,700点附近的波幅中轴水平依然有利大户炒上落上下其手,投资者亦应因时制宜作配合,否则还是僵化地看淡,好好晒太阳吧.

新地(0016.HK)公布一份理想业绩下高开,但一如预期受制于110港元阻力及呈高开低收,报103.2港元,除了长实(0001.HK)表现较强,其他地产股偏软似有所待,一方面观望下月特首施政报告内容,亦关注将公布的第四季推售地皮详情.香港政府第四季维持可供兴建约5,100个住宅单位的地皮,除主动拍卖的七幅地皮,另有西铁荃湾上盖地皮,反映其落实每年为市场提供约2万个单位的承诺,有助消减未来供应断层的疑虑.至于较第二季的地皮供应略减,多少是回应目前楼市趁淡静及近期拍卖成绩一般,落实为未来相对稳定充裕的供应量,作出较灵活的推地政策,一旦楼价再炽热即宜加大供应量符合楼市健康发展,较过往僵化勾地表措施可取,对地产股属中性影响.至于汇控(0005.HK)调升按息0.5%,反映提升收入及楼市风险上升之虞.

值得一提的是,中国内地传出银监正研究实行资产证券化,减低内银要承受地产及融资平台不确定性使拨备覆盖率上升,无疑对中小型银行受惠更大,昨天招行(3968.HK)升3.7%、中信银行(0998.HK)升3.8%、交行(3328.HK)升4.1%及农行(1288.HK)升5.8%,均见表现优于大市.当然,上日指出部分累积沽空多者有补淡仓压力,相信亦是促使部分正处于偏低水平下的内银股带来上升动力.