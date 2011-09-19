〔港报财经评论〕机场铁路股PB够吸引--经济日报9月17日

机场铁路股PB够吸引/余少文

国企指数"三连升",是9月以来最长的升市,但大部分重磅股尾市被抛售,反映大市沽压仍未消除,下周仍有暗涌.至于国指跌至10,000点後,约44%主板H股股价低于每股NAV,尤其机场股和铁路股盈利增长稳定,吸引力提升.A股昨日轻微反弹,国企指数表现更胜A股,全日升197点或2%,收10,249点,成交额增加至202亿港元,68%主板H股随大市上升.红筹指数未受电讯股回落影响,昨日升41点或1.1%,收3,725点,成交额约79亿港元.但国指期指在现货收市後继续回落,令国指期指由上日高水变成低水,为下周市况添隐忧.

其实,大市昨日高开後持续下跌,维持过去六个交易日高开低收走势,尤其尾市最後5-10分钟,大部分重磅股涌现大量沽盘,包括建设银行(0939.HK)、中国银行(3988.HK)、中国人寿(2628.HK)、中国石油(0857.HK)、中国石化(0386.HK)、中国神华(1088.HK)、安徽海螺(0914.HK)、中国移动(0941.HK)、中国联通(0762.HK)、中国电信(0728.HK)等,否则国指以及红指升幅更明显.不过,亦见工商银行(1398.HK)、招商银行(3968.HK)、中国平安(2318.HK)在尾市受追捧,似乎是有大户进行换马.只是国企沽空额昨日占国指成交额比重降至8.9%,惟沽空占成交比重降至不足10%,在七月以来出现8次,都是指数见反弹高位或接近反弹高位时出现,随後又要下跌,希望今次可以破例.

以今年上半年盈利增长、今明两年预期有稳定增长、目前PB平过2008年股灾的股份作为筛选条件,发现只有首都机场(0694.HK)、广深铁路(0525.HK)、中国铁建(1186.HK)和中交建设(1800.HK)符合条件.但基建股已调整两年,未知大户是否已完成洗仓,沽压是否消除仍未明朗.相反,首都机场和广深铁路不利消息较少,按彭博预测数字显示,首都机场未来三年每股盈利年复式增长约33%,今明两年预测息率为3.1厘和3.8厘,而广深铁未来三年每股盈利年复式增长约11%,今明两年预测息率为4.5厘和4.7厘,反映两者有稳定增长之余兼有一定股息回报.不过,广深铁是净现金股,今年上半年手持现金又较去年底增加17亿元人民币至44亿元人民币,相反首都机场负债较重,作为防守股而言,广深铁相对吸引.