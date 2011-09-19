〔港报社评〕欧猪救命草,共同债券难落实--经济日报9月19日

欧债危机导致上周全球金融市场恐慌,在欧洲连出三招後局势才稳定下来,然而欧债危机的根源未解决,唯一可惹人憧憬的救命草欧元区共同债券,只怕落实无期,欧债危机仍如悬在环球金融市场头上的刀,随时斩下.

上述三招,头两招只是图解燃眉之急的缓兵计.德国暂不踢希腊走,只因市场形势动荡,数月後又如何?五大央行向欧银行提供的美元,可撑至明年初,过後又怎样?可以预期的是,希腊及意大利的债务危机在政府无心无力,国民反对削赤下,未来数月只会比现在更恶劣而非缩小.

为急救欧债危机,欧洲上周连出三招,其一,德法领袖放弃踢希腊出欧元区,纾缓希腊赖债的忧虑.其二,欧洲与美、英、日、瑞士五大央行在年底前无限量供应美元予欧洲银行,纾缓其信贷紧缩问题.第三招则是欧盟表明正草拟欧元区共同债券草案,以图彻底解决欧债危机.

可惜此合理方案,却遇上三大政治难关.其一,要发行欧元区共同债券,需欧盟27国同意,但要德国、芬兰、荷兰等国同意为"洗脚唔抹脚"的欧猪国背上沉重债务,它们能得到甚麽益处?为何要做冤大头?其二,就算可说服各国政府,各国政府又能否说服人民吗?欧元区共同债券对德国及其他财政良好的欧盟国家的执政党,恍如死亡之吻,谁支持谁就很大可能因国民反对而下台,谁愿冒政治风险说服国民接受此方案?其三,要推出欧元区共同债券一定要快,因希意等债务危机,恐怕只能再拖三数个月,但要一向决策迟缓、办事效率低下的欧盟,在半年内推出共同债券,只怕是缘木求鱼.

因此,欧债危机看似有所纾缓,但根本问题未解,欧猪国债务问题还在快速恶化,要彻底解决问题的欧元区共同债券又只是镜花水月,欧债危机很快又重临,冲击市场.