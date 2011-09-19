〔港报社评〕奥巴马举"金漆招牌"加税--星岛日报9月19日

美国总统奥巴马向国会债务委员会提交削减财赤方案,当中最具噱头的是按照"巴菲特规则",向超级富户加税.奥巴马10天前公布了4,470亿美元(逾38,000亿港元)的刺激就业方案,当中包括2,400亿美元的减税计画,鼓励聘用失业者及减轻打工仔纳税负担,以及1,400亿美元投资基建,和490亿美元延长失业救济金政策.由于早前放出的风声方案规模约3,000亿美元,结果实际出来的方案规模超过大家预期近50%,试图营造"喜出望外"的效果.

美国失业率达9.1%,改善就业成为奥巴马争取连任的头等大事.美国政府不再如以往顺利增加发债,又不愿重蹈希腊等国紧缩财政导致经济收缩的覆辙,要开源节流来应付刺激就业所需的4,000多亿美元开支,剩下削减福利和加税的选择.

奥巴马不倾向削减福利,一来不符合他所属的民主党的理念,二来现时经济欠佳,是社会最需要纾困的时刻.共和党一直要求减福利,除了基于"自求多福"的理念和富豪政治捐款的现实,还有深明这是民主党的"票房毒药".因此,奥巴马在削减福利开支的力度相当有限,而且尽量在削减行政费用方面下工夫.他将重点放在开源,由于透过刺激经济增加收入,要较长时间才能够发挥效果,故此重点放在加税,并且缩小加税范围至主要只针对富豪,减轻国民抗拒.

奥巴马政府早前已经希望向富豪加税,包括不再为前任总统布什年代的减税措施续期,但是多次过不了国会一关,反而被逼要延长减税措施到自己任满之後.现在国会众议院由共和党控制,奥巴马再提出加税,成事难上加难.