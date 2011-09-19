〔港报社评〕任欧债美债飘摇,中国须自稳阵脚--信报9月19日

昨天是918事变80周年,中国官方发表社论吁"勿忘国耻共襄复兴",与近日不少评论热议中国应否扮演"白武士"援欧,形成强烈对比.中国近年经济实力大增,被部分评论吹捧为欧美债务危机的"救世主",但如头脑清醒一点,当知自身仍隐藏着众多问题,包括地方债台高筑、高利贷泛滥、中小企借贷难,从而令银行不良贷款率或反弹等等.

应对目前欧美的乱局,宜按总理温家宝所言力所能及的帮助欧美,但更主要是"把中国自己的事情做好".从现实看,由欧央行及IMF等组成的希腊调查小组,已将原定月底公布是否决定作新一轮拨款延迟至下月3日,反映希腊面对至第二季时的3,169亿欧罗债务,现阶段要落实削赤,谈何容易.上周多国央行联手提供美元头寸的措施,一度令欧美股市喘定反弹,但这并非还魂丹,仅属止痛的吗啡针,因为最关键的主权国家违约风险,丝毫未见有消除迹象.美国方面,联储局将于周二及周三议息,各界早预期QE3未必是首选的救市方案,更可能是采取所谓"扭曲操作"的债券结构调整措施,增持长期证券、减持短期证券,以调整美联储持有的政府债券头寸结构,进一步压低长期利率.又或降低以至取消美联储局支付给商业银行的四分一厘超额存款准备金利率.

因此,在目前欧美债务危机仍存在众多不明朗因素下,中国贸然出手增购欧美债券,风险之大,已不用多言.有趣的是,从政治用语及姿态表述上,中国对援欧较买美债为积极,但实际举措上却大相径庭.按美国财政部公布,中国七月再增持80亿美元国债,累计共持有11,735万亿美元,占目前31,975亿美元外汇储备的近37%.在美元持续贬值、美主权评级被降以来,中国自4月起却连续四个月增持美债共286亿美元,部分原因可能是中国更担忧在欧债上的投资,风险较美债更大,经济上须作对冲套戥.而政治上,仍要"买怕"美国,藉此以金钱换取诸如美国对台湾立场采取"中立",以至承诺不对台军售.中国高层近期一再强调对欧罗、欧洲经济有信心,相信这纯属官方外交口吻.因为中国认为美国虽危,但未必立即爆破.反而欧债危机破产,似已是迟早问题,特别是连德、法等国为挽救危机亦堕入深渊时,情况更不可收拾.