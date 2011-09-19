〔香港新股〕三一重工设定招股价区间,募集高至260亿港元(更新版2)

(新增更多细节)

* 三一重工设定招股价区间为每股16.13-19.38港元

* 是次IPO高至募集260亿港元,或为今年香港第二大新股

* 三一、中信等多支新股上市,新股发行市场现复苏迹象

记者 陈敏

路透香港9月19日电---由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工(600031.SS),其香港IPO(首次公开发售)筹资额有望高达259.7亿港元(约33.3亿美元),将成为香港市场今年第二大新股发行.

该IPO料成为今年自世界能源巨头嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)在香港和伦敦两地上市募资近100亿美元之後最大的一笔,亦超过6月上市募集25亿美元的普拉达(1913.HK).

据路透周一获得的销售文件显示,该工程机械制造公司拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,并附有15%的超额配售权.筹资用以扩充其中国本土产能以及作海外扩张.

三一重工A股周一早盘收报14.97元人民币,略跌0.47%.以此计算其H股招股价区间相较于A股有约12%的折让和6%的溢价.

"H股上市有助于三一重工建立其国际品牌,在加快出口和国际扩张方面发挥重要作用,"银河证券分析师邹润芳称,"不过短期来看,目前的市场氛围可能有损其H股的需求."

该股将于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为6031.HK.花旗(C.N)、中信证券国际、美银美林(BAC.N)和工银国际负责是次IPO.

与三一重工同时进行香港IPO、规模相对较小的同行--徐工机械(000425.SZ)则将其IPO路演推迟一周,以评估市场状况.该路演原订于今日开始.

徐工拟募资最多15亿美元,是次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权.募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力.

**IPO市场复苏**

由于外围市场动荡和欧债危机挥之不去,香港新股发行市场近两个月来几近干涸,多个公司搁置或取消新股发行.不过,自上周开始,新股市场开始出现复苏迹象,包括三一重工和中信证券(600030.SS)在内的多个公司冲刺上市.

中国最大上市券商--中信证券已设定香港IPO招股价区间,拟筹资高至151亿港元.该股获得多名基础投资者以及大户投资者承诺认购其新股,预计将录得足额认购.换言之,在近期市况剧烈波动的情况下,仍可望顺利上市.

而中国最大传统中式茶产品营销商--天福(开曼)控股有限公司也已设定香港IPO招股价区间为每股4.8-6.8港元,初步集资高至14.2亿港元.

此外,内地女鞋生产销售商鸿国国际最多16.2亿港元香港上市交易已获足额认购,投资者中多是长线投资基金.(完)