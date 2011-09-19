〔港报社评〕分段取消委任制害了温和民主派--明报9月19日

取消区议会委任制的时间表终于出台,港府决定来届委任议员人数先削减三分之一,最迟2020 年全数取消.港府去年提出政改方案时表示,立法会通过政改後,将会"就取消委任制度提出建议",如今决定分段取消,拒绝"一步到位",客观效果是把去年支持政改方案的温和民主派陷于不义,为狙击他们的激进派系提供了弹药.即使港府没有违反承诺,也有违政制大和解的精神.

去年处理政改方案时,中国及港府显示的,是一种愿意大和解的气度,为了推进香港的政制民主进程安排,愿意放下成见,与"死敌"合作,连支联会常委也可以成为中联办的客人.当时双方均愿意放下"赢者全赢"的心态,各让一步,最终双方都能向各自的支持者交代,达成难得的政制向前走成果.

在政治互动过程中,双方一旦缺乏互信,凡事都要白纸黑字,每个细节都要逐字斟酌,互动就会事倍功半,难有成果.如今港府拒绝立即全面取消委任制,等同把去年建立的政治互信破坏,温和民主派被迫处处提防港府抽後腿,日後双方要再寻求合作,将会更困难.

分段取消区议会委任制的方案已成炊,港府改变初衷的机会不大,然而,港府有责任尽快承诺削减委任议员的准则,把伤害减至最低.

过去港府不单委任亲建制政党人士出任议员,更曾经委任参选落败者入区议会,扭曲了选举结果.如今,港府应该藉撤销部分委任议席的机会,承诺不再委任有政党背景人士入局,曾在区选落败者也应被拒诸门外,减少委任区议员扭曲选举结果,减少委任制对香港民主发展的伤害.