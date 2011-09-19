〔港报社评〕借地质公园推动保育和旅游--文汇报9月19日

联合国教科文组织支持的世界地质公园网络宣布,接纳香港国家地质公园加入为该网络的最新成员.香港地质公园环境独特,宏伟壮观,世界罕见,今次获提升为世界级国家公园地位,充分显示香港不单是金融中心、美食和购物天堂,其自然遗产和天然珍貌也同样是世界闻名.这有助推动香港的保育意识和旅游业.港府应加强宣传推广,并在保育原则下建设交通和其他配套措施,吸引更多游客.

香港地质公园成为世界地质公园网络成员後,现已正式命名为"中国香港世界地质公园".成立地质公园的目标是保护地质瑰宝、推广地质科学知识.政府在向外推广之余,应教育游客和市民,地质旅游不等同一般主题公园式的旅游,而是一种对大自然体验及保育意识的学习.香港地质公园自09年取得国家地质公园资格後,至今已吸引超过150万人到访参观,预计未来到访的游人将不断增加,在游人增多的情况下,如何加强对地质公园的保育,港府应未雨绸缪.

随着个人游游客越来越多,海洋公园和迪士尼经常出现人满为患的情况,香港旅游设施不足的问题愈显突出.港府应透过地质公园推广可持续生态旅游,吸引对此感兴趣的游客,同时为周边社区带来社会及经济效益.港府应在保育原则下建设交通和其他配套措施,但除了必要的交通等设施外,港府不应在地质公园内大兴土木,去建食肆、商店、酒店及停车场等设施,而是应将园内的自然风貌作最大程度的保护.