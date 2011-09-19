修正:〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.07%,中煤能源领跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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* 联合能源(0467.HK)开盘升4.55%
* 中国中煤能源(1898.HK)开盘跌6.85%,随後跌幅扩大至16.92%
* 中国平安(2318.HK)开盘跌2.68%,此前40亿元人民币次级债发行获批
路透香港9月19日电---香港股市周一开盘下跌,中煤能源(1898.HK)领跌,此前该公司位于山西省北部的矿业运营暂停,因八名矿工遇难.
恒生指数.HSI开跌1.07%,报19,247.59点.恒生国企指数.HSCE开跌1.33%,报10,113.02点.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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