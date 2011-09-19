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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 11:09 BJT

修正:〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.07%,中煤能源领跌

(更正文末所附英文新闻提取代号)

* 联合能源(0467.HK)开盘升4.55%

* 中国中煤能源(1898.HK)开盘跌6.85%,随後跌幅扩大至16.92%

* 中国平安(2318.HK)开盘跌2.68%,此前40亿元人民币次级债发行获批

路透香港9月19日电---香港股市周一开盘下跌,中煤能源(1898.HK)领跌,此前该公司位于山西省北部的矿业运营暂停,因八名矿工遇难.

恒生指数.HSI开跌1.07%,报19,247.59点.恒生国企指数.HSCE开跌1.33%,报10,113.02点.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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