《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--俄罗斯En+集团行政总裁Artem Volynets透露,公司或会参考全球最大商品交易商嘉能可(Glencore)(0805.HK)的模式,于未来6-9个月内先发行可换股债券,引入6-8名主权基金及环球知名机构投资者,建立股权投资基础明年下半年再进行首次公开发售(IPO).
--博时基金(国际)董事总经理赵小宝表示,公司的RQFII(人民币合资格境外机构投资者措施)产品已具框架,监管机构一旦公布政策细则,以及公司获批RQFII资格及额度後,料产品很快可面世.
* 星岛日报:
--据了解,新加坡地产商腾飞集团(Ascendas)(AEMN.SI)分拆中国腾飞的上市计划,最快本周提交证监会及香港交易所(0388.HK)上市委员会审议.中国腾飞的主要资产为上海商厦物业,香港IPO计划集资约31亿港元.
* 苹果日报:
-中国铁钛(0893.HK)董事长蒋中平表示,公司拟积极透过并购及与企业合作拓展业务,冀5年内产能及资源可翻一番.
* 东方日报:
--证券界消息透露,因市况欠佳,以首次公开招股(IPO)形式发行"双币双股"(人民币以及港元计价的股份)的机会不大,惟短期内或有上市公司以配售形式增发人民币股份集资.
--市况持续波动,香港交易所(0388.HK)发出指引信,收紧投资公司部分上市要求,包括须将最低买卖单位及认购额.
* 大公报:
--中国内地三大环氧乙烷生产商三江化工(2198.HK)计划投资22亿元人民币,将现在产能提升超过2倍,由目前1万吨大增至58万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。