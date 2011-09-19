《香港报摘》--其他报纸重要消息9月19日

* 明报:

--俄罗斯En+集团行政总裁Artem Volynets透露,公司或会参考全球最大商品交易商嘉能可(Glencore)(0805.HK)的模式,于未来6-9个月内先发行可换股债券,引入6-8名主权基金及环球知名机构投资者,建立股权投资基础明年下半年再进行首次公开发售(IPO).

--博时基金(国际)董事总经理赵小宝表示,公司的RQFII(人民币合资格境外机构投资者措施)产品已具框架,监管机构一旦公布政策细则,以及公司获批RQFII资格及额度後,料产品很快可面世.

* 星岛日报:

--据了解,新加坡地产商腾飞集团(Ascendas)(AEMN.SI)分拆中国腾飞的上市计划,最快本周提交证监会及香港交易所(0388.HK)上市委员会审议.中国腾飞的主要资产为上海商厦物业,香港IPO计划集资约31亿港元.

* 苹果日报:

-中国铁钛(0893.HK)董事长蒋中平表示,公司拟积极透过并购及与企业合作拓展业务,冀5年内产能及资源可翻一番.

* 东方日报:

--证券界消息透露,因市况欠佳,以首次公开招股(IPO)形式发行"双币双股"(人民币以及港元计价的股份)的机会不大,惟短期内或有上市公司以配售形式增发人民币股份集资.

--市况持续波动,香港交易所(0388.HK)发出指引信,收紧投资公司部分上市要求,包括须将最低买卖单位及认购额.

* 大公报:

--中国内地三大环氧乙烷生产商三江化工(2198.HK)计划投资22亿元人民币,将现在产能提升超过2倍,由目前1万吨大增至58万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.