〔香港热股〕思捷环球早盘跌逾15%刷新近九年低位,连续第三日重挫

路透香港9月19日电---受年度业绩跳水拖累,以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)股价连续第三日重挫,周一早盘一度再泻逾15%,低探10.38港元的近九年新低.

本地时间上午10:02时,思捷跌13.42%,报10.58港元,港股恒生指数.HSI则跌2.02%.

思捷上周四公告通膨成本以及大规模关店所衍生的拨备,令年度获利大减98%,而公司矢志要在四年内以180亿港元重塑品牌,分析师大多赞同思捷重新出发的作法,然而,未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCT0399300] (完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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