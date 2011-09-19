〔香港个股〕中煤能源H股暂停买卖,有报导指母公司于山西煤矿停产

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月19日电---联交所周一表示,中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)股份暂停买卖,暂未获悉原因.不过此前有报导指其母公司在山西煤矿全部停产.
停牌前,中煤H股急挫16.82%,报8.26港元.
香港时间10:40,其A股(601898.SS)跌6.15%,报9元人民币.
此前新华网报导,山西中煤金海洋元宝湾煤矿于9月16日透水事故已有8人遇难.山西省政府决定,从即日起,中煤集团在山西的所有井工矿井停产整顿.
中煤集团为中煤能源的母公司.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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