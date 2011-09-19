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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 10:53 BJT

〔香港个股〕中煤能源H股暂停买卖,有报导指母公司于山西煤矿停产

路透香港9月19日电---联交所周一表示,中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)股份暂停买卖,暂未获悉原因.不过此前有报导指其母公司在山西煤矿全部停产.

停牌前,中煤H股急挫16.82%,报8.26港元.

香港时间10:40,其A股(601898.SS)跌6.15%,报9元人民币.

此前新华网报导,山西中煤金海洋元宝湾煤矿于9月16日透水事故已有8人遇难.山西省政府决定,从即日起,中煤集团在山西的所有井工矿井停产整顿.

中煤集团为中煤能源的母公司.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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