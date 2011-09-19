版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:58 BJT

〔离岸人民币〕百胜餐饮集团开始发行三年期人民币点心债--销售文件

路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件,美国百胜餐饮集团(Yum! Brands)已开始发行三年期人民币点心债,规模待定.

销售文件显示,该笔高级无担保债券可能获得的评级为Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉).

中银香港(2388.HK)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.

百胜餐饮集团是全球餐厅网络最大的餐饮集团,旗下拥有肯德基、必胜客等连锁品牌.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐