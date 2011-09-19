〔香港个股〕中煤能源H股急挫近17%後停牌,公司证实山西煤矿局部停产(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增公司发言人回应以及分析师评论)
* 中煤能源早盘急挫逾17%至逾两年低位
* 联交所称其股份于今早十时三十分起暂停买卖
* 公司发言人证实其于山西煤矿局部停产
* 分析师估计停产事件可能令中煤今年盈利减少5%
记者 雷美珍
路透香港9月19日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)H股周一早盘急挫近17%後停牌,盘中并触及逾26个月新低;据其发言人表示,稍早发生事故的山西煤矿属母公司持有,但事故後中煤能源于山西有一半煤矿需要停产.
分析师认为,山西是中煤能源(601898.SS)的主要产煤区域,停产可能会令公司今年盈利减少5%,并忧虑事件或会影响中煤能源于山西另一大型煤矿--王家岭的复产计划.
联交所称,中煤能源H股自10:30起暂停买卖,暂未获悉原因.停牌前,中煤H股急挫16.82%,报8.26港元.稍早一度跌17.22%,低探8.22港元,为自2009年7月中以来低位.
据新华网周六报导,山西中煤金海洋元宝湾煤矿于9月16日透水事故已有8人遇难.山西省政府决定,从即日起,中煤集团在山西的所有井工矿井停产整顿.
中煤集团为中煤能源的母公司.中煤能源透过香港公关发言人对路透称,上述事故的煤矿属于母公司所有,而事故後中煤能源在山西省有一半煤矿停产,均属井工矿类.
建银国际分析师李慧妍称,假设停产一个月,受产量减少以及费用开支增加影响,中煤能源今年盈利或会减少5-10%.该行并不建议投资者趁低吸纳,因为事件或有後续影响.
"中煤能源旗下山西另一大型煤矿王家岭于2009年发生事故後一直停建,原本有望于下月获准恢复建设,现在投资者宜再作观察."她称,王家岭煤矿设计年产能达600-1,000万吨,为中煤能源未来产量重要贡献.
其A股早盘收跌5.84%,报9.03元人民币.(完)
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--审校 林高丽/丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。