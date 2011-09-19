〔香港热股〕思捷环球续挫近19%至九年半新低,品牌重建计划引疑虑(更新版)

(新增评论及股价表现)

* 思捷连续三日重挫至九年半新低

* 重组开支庞大引发疑虑

* 分析师揣测公司或许筹资

* 今年以来股价跌逾七成

路透香港9月19日电---由于品牌重建计划引来疑虑,以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)周一连续第三日遭到抛售,股价一度重挫近19%至九年半新低;而自上周四公布业绩以来股价已腰斩.

分析师指出,思捷未来可能需要筹资或是降低股息分派率,以挹注庞大的品牌行销开支,且外围金融环境不佳的此时,整个重组计划长达四年,也让投资人宁愿先抛股.

"(重组)资金要从哪里来?投资人并不愿意坐等公司业绩转好."致宝投资有限公司首席交易员陈思龙说.

思捷上周四公告通膨成本以及大规模关店所衍生的拨备,令年度获利大减98%,而公司矢志要在四年内以180亿港元重塑品牌,分析师大多赞同思捷重新出发的作法,然而,未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCH0078875]

丰盛金融资产管理董事黄国英指出,"市值已经跌到比重组计划需要的资金还低."

港股早市收盘时,思捷大跌17.18%至10.12港元,稍早一度重挫18.82%至9.92港元,创2002年2月初低点9.90以来最低;今年以来累计跌幅则高达约73%,市值也因此跌到130.59亿港元.

星展银行分析师Alice Hui在报告中以"大胆"来形容思捷的重组计划(bold restructuring plan),并认为该公司未来两年的获利都会大受影响.她将2012及2013年获利预估分别大减87%及76%,目标价由先前的25港元降至14港元.

Esprit在美国创立,在香港商人邢李(火原)担任公司主席期间获得亚洲消费者更多嘱目.邢李(火原)于2006年转任公司非执行董事,并陆续出脱手中持股.本地媒体估算,其套现所得可能在200-240亿港元间,已超过思捷目前市值.

Esprit产品包含,衣服、鞋履、配件至家用品.其竞争对手包括:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及 以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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