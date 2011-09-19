〔香港个股〕汇丰控股称预计三年後香港员工数目较现时为多

路透香港9月19日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜周一称,此前宣布削减三千个香港职位,乃基于未来两年对成本与收入情况判断,但预计三年後香港员工数目会比现时为多.

王冬胜向记者表示,今年上半年汇丰香港员工净增长1,000人.

汇丰此前宣布未来三年削减三千个香港职位,令市场哗然,因为香港及亚洲是汇丰今年上半年盈利的主要动力,而且汇丰管理层曾表明香港不会有大规模裁员行动.在削职消息发布後,汇丰宣布香港区行政总裁马凯博辞职,由投资银行亚洲区主管冯婉眉接任.

王冬胜称,过去数年香港业务成本上升速度较收入增速为快,而未来两年料香港通胀(消费物价指数涨幅)在7%以上,失业率高企加上欧债危机等的影响,若成本上升而收入来源下降,会令公司情况变得严峻,因此作出简化架构的打算.

另外,对于汇丰最近调高香港按揭利率,王冬胜称,利率上升乃反映出市场资金趋紧导致资金成本上升,惟他认为对楼市不会有太大影响.

汇丰今天起将香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率上调至HIBOR加2.3-2.7%,原来为HIBOR加1.8-2.3%;以最优惠利率(Prime rate)为基准的按揭利率亦上调至P减2.1-2.4%,原来为P减2.7%.(完)