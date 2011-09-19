更正:〔香港股市〕恒指收盘下挫2.8%,跌至2009年7月以来最低位

(更正:因原文有误,内文第一段应为"26个月"低位,非"25个月".)

路透香港9月19日电---香港股市周一收于26个月低位,因思捷环球(0330.HK)及中煤能源(1898.HK)大挫,令恒指跌破2010年5月低位,成交量亦接近七个月低位.

恒生指数.HSI收跌2.76%至18,917.95点.恒生国企指数.HSCE跌3.73%,至9,866.97点.

沪综指.SSEC收低1.79%,报2,437.79点,跌破8月9日低位,触及14个月低位,A股成交量亦大减.

周一交投清淡,恒指跌至新低.恒指跌破此前的支撑位,即约18,971点的2010年5月低位,创下2009年7月以来低位.恒生国企指数亦收在2009年6月以来的最低位.

中煤能源周一急挫17%後停牌,成交量达30日均值的两倍多.公司股价挫至2009年7月来低位,此前山西中煤金海洋元宝湾煤矿于9月16日发生透水事故,随後政府已下令命其母公司中煤集团在山西的所有井工矿井停产整顿.大华继显分析师在一份报告中指出,作为全国第二大煤炭生产商,中煤集团矿井停产时间或约持续两周,将令生产减少约300万吨,从而伤及该公司2011年盈利.

衣履配件零售商思捷环球亦大挫20%,恐录得最差的三日表现,此前公司公布年度获利大减98%,远逊于预期.[ID:nCH0078875]自上周三以来,该公司市值已蒸发逾46%,图表显示正处在超卖最为严重的水平,14日相对强弱指数(RSI)首次跌破10.若该指标低于30就说明该股出现技术性超卖,而高于70则表示处于超买.(完)