〔香港个股〕汇丰旗下私募股权分支投资J.D. United公司2,500万美元

路透香港9月19日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一称,其私募股权分支已向总部位于香港的全球制衣和设计商--J.D. United公司投资2,500万美元,持有其小部分股权.

汇丰提供的新闻稿称,这是汇丰旗下Principal Investments过去一年在中国的第二次投资,亦是其在亚洲的第三次投资.

J.D. United在中国和柬埔寨雇佣超过16,000名工人,其客户包括Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、Levi Strauss & Co[LEVST.UL]和Inditex (ITX.MC)旗下Zara等.(完)