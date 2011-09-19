〔香港个股〕汇丰旗下私募股权分支投资J.D. United公司2,500万美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一称,其私募股权分支已向总部位于香港的全球制衣和设计商--J.D. United公司投资2,500万美元,持有其小部分股权.
汇丰提供的新闻稿称,这是汇丰旗下Principal Investments过去一年在中国的第二次投资,亦是其在亚洲的第三次投资.
J.D. United在中国和柬埔寨雇佣超过16,000名工人,其客户包括Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、Levi Strauss & Co[LEVST.UL]和Inditex (ITX.MC)旗下Zara等.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。