〔港股业绩〕普拉达2011年期中期净利1.80亿欧元,按年增长74.2%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)周一公布,2011年7月31日止中期净利为1.795亿欧元,较上年同期的1.03亿欧元增长74.2%.
6月甫于香港挂牌的普拉达同时公布,中期每股盈利为0.071欧元,上年同期为0.041欧元;中期营业额为11.34亿欧元,较上年同期增长21.1%.
普拉达在中期报告中称,"在目前全球经济不确定性增加的环境下,本集团将采取适当措施,在保持灵活性
的同时维持对成本的严格控制."
公司并称将透过投资扩大直营店网络,以及品牌宣传继续寻求增长.
普拉达收低3.73%至41.3港元,但仍高于招股价39.5港元;大盘恒生指数.HSI挫低2.76%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。