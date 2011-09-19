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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 18:13 BJT

〔港股业绩〕普拉达2011年期中期净利1.80亿欧元,按年增长74.2%

路透香港9月19日电---意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)周一公布,2011年7月31日止中期净利为1.795亿欧元,较上年同期的1.03亿欧元增长74.2%.

6月甫于香港挂牌的普拉达同时公布,中期每股盈利为0.071欧元,上年同期为0.041欧元;中期营业额为11.34亿欧元,较上年同期增长21.1%.

普拉达在中期报告中称,"在目前全球经济不确定性增加的环境下,本集团将采取适当措施,在保持灵活性

的同时维持对成本的严格控制."

公司并称将透过投资扩大直营店网络,以及品牌宣传继续寻求增长.

普拉达收低3.73%至41.3港元,但仍高于招股价39.5港元;大盘恒生指数.HSI挫低2.76%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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