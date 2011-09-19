〔路透专访〕博纳影业料今年票房逾13亿元,较去年近倍增--CEO

* 料公司全年票房逾13亿元人民币

* 2013年完成约40家影院的建设

* 每年4亿元人民币用于电影投资

记者 黄运涛/李千仪

路透9月19日电---随着下半年中国电影业进入"旺销"季节和多部大制作影片的推出,中国知名电影发行公司--博纳影业集团BONA.O周一称,预计今年该公司电影票房将超过13亿元人民币,接近去年的两倍.

博纳影业集团创始人、董事长兼首席执行官(CEO)于冬在接受路透专访时表示,公司目标为未来三年在中国国内票房市场的占有率保持在8%-12%.他并预计今年中国电影票房总额将达到130亿元人民币,去年为100亿.

"未来三年,博纳要保持每年大约15部电影的出片量,6-8部是公司主导投资,其馀6-8部是参与其他项目的投资和发行."他称,未来三年每年用于电影投资的金额约为4亿元,预期投资回报率不低于20%.

于冬还预估,2011年公司将实现逾1,800万美元的净利.据汤森路透I/B/E/S数据显示,市场平均预计博纳今年全年净利为1,729万美元.该公司2010财年非公认会计原则(GAAP)净利润为1,080万美元

公司计划于第四季度推出至少三部电影,包括功夫明星李连杰主演的《白蛇传说》、梁朝伟主演的《大魔术师》和香港导演徐克的《龙门飞甲》.

今年则已发行了《窃听风云2》、《新少林寺》、《喜羊羊与灰太狼3》和《财神客栈》等多部热门影片.其中,《财神客栈》的票房已超过1亿元人民币, 《窃听风云2》票房已过2亿元,上述两部影片收入的大部分将录入第三财季.

博纳影业集团是首家登陆美国纳斯达克的中国电影公司,旗下业务整合了制作、发行、影院、广告、演艺经纪等产业链中的多个环节.目前,电影发行仍是该公司的核心业务.

博纳上周五收于4.72美元,自2010年12月上市至今,股价已累计下跌约28%.

中国另一家知名的私营影视公司--华谊兄弟(300027.SZ)在深圳上市.据国内媒体报导,该公司今年计划开拍10部影片.

**收入多元化**

在电影发行业务以外,博纳影业正大力拓展其他收入来源,以缓解每季度由于电影行业的不可预测性所带来的收入波动.于冬称,公司的目标为"用五年左右的时间成为一家上下游产业链完善、收入多元化的集团公司".

博纳目前在中国拥有12个运营影院,公司目标为到2013年完成约40家影院的建设,这些影院都建设在票房收入最高的中国一线城市.

"当达到40家以後,我们基本就不会再新建影院,因为一线城市的好地段基本布局完成,而且这些城市的商业地产项目越来越难拿."他说.

另外,来自视频网站(优酷YOKU.N、腾讯(0700.HK)、搜狐(SOHU.O)、新浪(SINA.O)、迅雷、土豆TUDO.O等)的版权销售收入增长迅速,因网络媒体乐于买入电影的网络版权以迎合越来越多的用户需求.虽然与电影票房相比,网络视频收入金额仍较小,但其强劲的发展势头能给博纳带来额外收入.

"视频网站对内容的需求增长非常快,它们大量购买电影和电视剧的版权,再进行独家播放或者分销.今年互联网的版权价格同比增速超过了100%."于冬并举例称,博纳今年发行的电影《源代码》仅是网络版权的销售就已实现盈利.

中国的电影院覆盖率和观影人群比例仍然很低,且由于知识版权体系不完善,业者亦饱受盗版的煎熬.

不过,在于冬看来,随着资金大量涌入电影产业和中国观众消费水平的提升,未来10年中国电影将进入黄金期,在电影产量和票房上实现突破性的增长.

"以电影产量计,中国目前排名全球第二,仅次于印度."于冬还预计,未来五年左右的时间,中国电影全年票房总数将达到约50亿美元(逾300亿元人民币),约为美国的一半.(完)