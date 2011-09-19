〔香港个股〕中煤称山西煤矿停工整顿,将不会对生产及经营有重大影响

路透香港9月19日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)周一表示,山西省井工煤矿的短期停产整顿,将不会对生产、经营产生重大影响.中煤H股将于明日上午九时起恢复买卖.

中煤在联交所发布公告指出,发生透水事故的煤矿正在停产整顿,需待山西省地方有关部门验收合格後始能复工.

公司在公告里称,"将通过提高设备使用效率和工作效率等方式,尽全力减小该等井工煤矿于停产整顿期间对本公司生产经营带来的影响."

山西中煤金海洋元宝湾煤矿于9月16日发生透水事故,至中午已有九人遇难,仍有2人遭困.山西省政府决定,从即日起,中煤集团在山西的所有井工矿井停产整顿.

分析师认为,山西是中煤能源(601898.SS)的主要产煤区域,停产可能会令公司今年盈利减少5%,并忧虑事件或会影响中煤能源于山西另一大型煤矿--王家岭的复产计划.[ID:nCH0079087]

受意外消息影响,中煤能源今早开盘後暴跌,并于10:30停牌.停牌前中煤H股急挫16.82%,报8.26港元.稍早一度跌17.22%,低探8.22港元,为自2009年7月中以来低位.(完)

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