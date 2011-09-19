〔离岸人民币〕百胜餐饮发行3.5亿元三年期点心债,息率2.375%(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增息率和规模)
路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件,美国百胜餐饮集团(Yum! Brands)开始发行三年期人民币债券.稍早IFR报导,该笔债券下午确定息率为2.375%,规模定为3.5亿元.
销售文件显示,该笔高级无担保债券可能获得的评级为Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉).
中银香港(2388.HK)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.
百胜餐饮集团是全球餐厅网络最大的餐饮集团,旗下拥有肯德基、必胜客等连锁品牌.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。