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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 18:24 BJT

〔离岸人民币〕百胜餐饮发行3.5亿元三年期点心债,息率2.375%(更新版)

(新增息率和规模)

路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件,美国百胜餐饮集团(Yum! Brands)开始发行三年期人民币债券.稍早IFR报导,该笔债券下午确定息率为2.375%,规模定为3.5亿元.

销售文件显示,该笔高级无担保债券可能获得的评级为Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉).

中银香港(2388.HK)和汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.

百胜餐饮集团是全球餐厅网络最大的餐饮集团,旗下拥有肯德基、必胜客等连锁品牌.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽/杨淑祯

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