〔表格〕普拉达2011年期中期净利1.80亿欧元,按年增长74.2%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)周一公布,2011年7月31日止中期业绩报告如下(以百万欧元为单位):
2010/11年度中期 2009/10年度中期
每股盈利(欧元) 0.071 0.041
净利 179.53 103.04
营业额 1,134.28 936.49
中期股息 无 --
注: 普拉达为名贵手袋、皮具、成衣、鞋履等生产商.公司甫于6月在香港挂牌.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。