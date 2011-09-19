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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 18:53 BJT

〔表格〕普拉达2011年期中期净利1.80亿欧元,按年增长74.2%

路透香港9月19日电---意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)周一公布,2011年7月31日止中期业绩报告如下(以百万欧元为单位):

　　　 　　 　 2010/11年度中期 2009/10年度中期

每股盈利(欧元) 0.071 0.041

净利 179.53 103.04

营业额 1,134.28 936.49

中期股息 无 --

注: 普拉达为名贵手袋、皮具、成衣、鞋履等生产商.公司甫于6月在香港挂牌.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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