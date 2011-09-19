〔港股业绩〕普拉达中期净利大增74%,展店计划不受欧债危机影响(更新版)

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* 普拉达中期净利大增74.2%

* 展店计划不受欧债危机影响

* 奢侈品行业今明年仍快速成长

* 分析师称持续看好奢侈品需求

路透香港9月19日电---香港股市新军--意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)缴出中期净利大升74.2%的亮丽业绩,公司副主席Carlo Mazzi周一表示,持续财年展店80家的计划,不受欧债危机影响.

普拉达在港股收盘後公告,2011年7月31日止中期净利按年大增74.2%至1.795亿欧元;中期每股盈利为0.071欧元,上年同期为0.041欧元;中期营业额为11.34亿欧元,较上年同期增长21.1%.

"我们持续先前的计划,特别是在开展新店,"公司副主席Carlo Mazzi透过电话向路透表示,"我们考量的是中期的规划,不是短期的."

普拉达在业绩报告中称,"在目前全球经济不确定性增加的环境下,本集团将采取适当措施,在保持灵活性的同时维持对成本的严格控制."

公司并称将透过投资扩大直营店网络,以及品牌宣传继续寻求增长.

裕信银行(UniCredit Bank)发布报告称,普拉达的品牌强度以及产品结构,使其成为奢侈品行业中最具吸引力的企业之一.该公司在首次评级中,给予普拉达"买进",目标价46港元.

普拉达今日收低3.73%至41.3港元,但仍高于招股价39.5港元;大盘恒生指数.HSI则挫低2.76%;

相较于相近时间挂牌的全球最大旅行箱包生产商--新秀丽(1910.HK),普拉达上市以来表现相对坚稳.

其招股书中曾提到,计划至明年1月31日止,净增80家直营店铺,25家位于亚太区;至7月31日止共有345家直营店,30家特许经营店面.

普拉达除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.

**奢侈品行业今明年仍快速成长**

普拉达先前在招股书中预告,至2011年7月31日止,净利不太可能少于1.51亿欧元.

扣除特许授权收入的净销售额11.17亿欧元中,亚太区贡献度最大,占比为32.9%;其次是欧洲区(不含意大利),为22.4%,第三则是意大利19.1%.

英国Berenberg Bank分析师Seth Perterson在报告中则指,来自于亚洲消费者的需求意外地具有韧性,令奢侈品行业今明两年仍会享有快速成长.

他将普拉达目标价由35港元调高至50港元,评级也由"卖出"调至"持有".

亚洲等新兴市场消费能力大增,推动国际奢侈品品牌营收成长,另一家意大利奢侈品牌Roberto Cavalli本月初公布上半年获利成长6.8%至200万欧元.[ID:nLDE7850CC]其他如Salvatore Ferragamo(SFER.MI), PPR (PRTP.PA), LVMH (LVMH.PA)以及Burberry (BRBY.L)上月均公布亮丽业绩.(完)

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