《香港报摘》--经济日报9月20日

* 要闻版头条:

--欧盟财长周末会议未有达成拯救欧债危机协议,重燃市场对希腊债务违约忧虑,欧元、商品及金融股急挫,拖累欧美为首环球股市重拾跌轨,避险因素令美元、美债及日圆上升.

* 其他:

--花旗香港宣布调高最优惠按揭(Prime rate)及拆息按揭(HIBOR)的利率,前者升至P减2.95%,後者上调约半厘至H加2.2-2.7%.

--中国财政部、商务部和工信部近日发出通知,确定最早实施家电下乡政策的山东、河南、四川、青岛三省一市,将在今年11月底政策到期後不再享受补贴.海尔电器(1169.HK)及创维数码(0751.HK)分别急跌16.2%及15%.

--中国罕王(新上市编号:3788)今天开始公开招股,集资最多13.4亿港元,其中3.6亿港元为大股东套现,另7亿港元偿还过渡贷款,只有约1.14亿港元用于扩展业务.

--消息人士称,拟集资约20亿美元的徐工机械(000425.SZ)H股计划于本月26日(下周一)路演,28日公开招股,并于10月12日在联交所挂牌上市.

--受惠于低利率以及融资成本下降,香港按揭证券公司于今年上半年除税後溢利按年增长19%,至7.05亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.