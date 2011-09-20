《香港报摘》--经济日报9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 要闻版头条:
--欧盟财长周末会议未有达成拯救欧债危机协议,重燃市场对希腊债务违约忧虑,欧元、商品及金融股急挫,拖累欧美为首环球股市重拾跌轨,避险因素令美元、美债及日圆上升.
* 其他:
--花旗香港宣布调高最优惠按揭(Prime rate)及拆息按揭(HIBOR)的利率,前者升至P减2.95%,後者上调约半厘至H加2.2-2.7%.
--中国财政部、商务部和工信部近日发出通知,确定最早实施家电下乡政策的山东、河南、四川、青岛三省一市,将在今年11月底政策到期後不再享受补贴.海尔电器(1169.HK)及创维数码(0751.HK)分别急跌16.2%及15%.
--中国罕王(新上市编号:3788)今天开始公开招股,集资最多13.4亿港元,其中3.6亿港元为大股东套现,另7亿港元偿还过渡贷款,只有约1.14亿港元用于扩展业务.
--消息人士称,拟集资约20亿美元的徐工机械(000425.SZ)H股计划于本月26日(下周一)路演,28日公开招股,并于10月12日在联交所挂牌上市.
--受惠于低利率以及融资成本下降,香港按揭证券公司于今年上半年除税後溢利按年增长19%,至7.05亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。