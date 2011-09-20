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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--信报9月20日

* 头版头条:

--受到欧盟财长峰会不欢而散,以及忧虑希腊债券违约拖累,香港恒生指数.HSI昨天下跌537点,19,000点关口终告失守;中国房地产、家电、水泥和汽车等板块相继爆出洗仓潮.

* 其他:

--巴克莱报告指出,在按揭利率上升、市民买楼意欲低、土地供应增加以及政府将恢复兴建居屋的因素下,预期香港楼价于2012-13年最多跌25-30%.

--一支由汇丰发行的认股证恒指汇丰购12818.HK昨日出现错价交易,在大市急挫下仍升3.74倍.汇丰证券发言人指出,事件未令投资者蒙受损失,并将承认有关交易.

--香港财经事务及库务局局长陈家强出席一项酒会时称,相信市场会持续波动,政府一定会监察市场的运作、风险管理等方面,并已启动监察机制.

--星展香港宣布将最优惠利率为基准的按揭利率调高0.4-0.5厘,实质利率介乎3.25-3.5厘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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