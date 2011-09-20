《香港重要政经日程》--9月20日-9月26日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月20日(周二)
-- 公布6-8月失业率.
-- 华艺矿业(0559.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)在上海举行股东特别大会.
--14:30 大家乐(0341.HK)周年股东大会.
--11:00 汇丰(0005.HK)Asian Tracker记者会.
*--17:00 三一重工IPO记者会.
*--17:15 香港贸易发展局45周年庆典记者会.
--18:15 特首曾荫权出席香港贸易发展局45周年庆典酒会.
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9月21日(周三)
-- 堡狮龙(0592.HK)公布全年业绩.
-- 田生集团(0183.HK)公布全年业绩.
-- 汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.
--09:30 国药集团(1099.HK)在上海举行股东特别大会.
9月22日(周四)
-- 公布8月份消费物价指数(CPI).
-- AEON(0900.HK)公布中期业绩.
-- 卓能集团(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 奕达(2662.HK)公布全年业绩.
-- 三林环球3938.HK公布全年业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
--10:30 丽新发展(0488.HK)股东特别大会.
--15:00 瀚智集团0516.HK周年股东大会.
9月23日(周五)
-- 鸿国国际(1028.HK)首日挂牌.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
--14:30 天溢果业(0756.HK)全年业绩记者会.
--16:30 光汇石油(0933.HK)全年业绩记者会.
--16:30 中国绿色食品(0904.HK)周年股东大会.
*9月26日(周一)
-- 天福(6868.HK)首日挂牌.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布全年业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布全年业绩.
-- 鸿国国际(1028.HK)公布中期业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 汇丰中国翔龙基金(0820.HK)股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。