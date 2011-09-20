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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月20日

路透香港9月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7962港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周一收低108.08点,或0.94%,报11,401.01点.但在希腊有望达成救助协议报导後缩减跌幅.[ID:nCN8490715]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 169.980 -3.87 52356 13.252 -0.36

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.770 -4.97 136365 4.294 -0.83

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.220 -0.10 370252 79.864 0.90

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.050 -4.42 189208 18.217 -0.99

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.410 -2.46 70869 9.543 0.14

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.880 0.68 91959 7.631 1.07

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.370 -3.10 707853 62.947 0.07

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.500 -1.67 31872 5.107 0.92

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.070 0.68 672839 17.206 2.79

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.760 -3.66 177790 20.083 0.82

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.420 -2.79 36220 3.395 -0.14

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.150 -3.06 21618 4.545 0.78

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.500 -3.85 7555 1.520 -49.66

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.970 -2.30 63289 0.463 -2.51 (完)

--整理 雷美珍

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