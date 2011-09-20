《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7962港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周一收低108.08点,或0.94%,报11,401.01点.但在希腊有望达成救助协议报导後缩减跌幅.[ID:nCN8490715]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 169.980 -3.87 52356 13.252 -0.36
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.770 -4.97 136365 4.294 -0.83
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.220 -0.10 370252 79.864 0.90
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.050 -4.42 189208 18.217 -0.99
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.410 -2.46 70869 9.543 0.14
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.880 0.68 91959 7.631 1.07
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.370 -3.10 707853 62.947 0.07
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.500 -1.67 31872 5.107 0.92
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.070 0.68 672839 17.206 2.79
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.760 -3.66 177790 20.083 0.82
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.420 -2.79 36220 3.395 -0.14
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.150 -3.06 21618 4.545 0.78
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.500 -3.85 7555 1.520 -49.66
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.970 -2.30 63289 0.463 -2.51 (完)
--整理 雷美珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。