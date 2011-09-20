《香港报摘》--其他报纸重要消息9月20日

* 明报:

--西铁南昌站项目开始公开招标,至10月17日截止.南昌站项目提供总楼面面积超过260万平方尺,测量界估值介乎130-160亿港元.新鸿基地产(0016.HK)、长实(0001.HK)已表明有兴趣入标.

* 星岛日报:

--英皇集团落实投资杭州一个综合项目"英皇影视文化村",预期投资逾60亿元人民币,占地约700多万平方尺.

--数码通(0315.HK)宣布,将不再延续与Vodafone(沃达丰)(VOD.L)签订的营销合作,并于今年12月回复使用SmarTone作为商业名称,意味着这段维持七年的合作关系画上句号.

* 苹果日报:

--国药控股(1099.HK)母公司中国医药集团与香港大学签署全面战略合作框架协定,初步购入港大两只自主研发的药物代理权.

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)去年9月发生的信宜紫金尾矿库溃坝事件,被广东省信宜市人民法院裁定,须向19名事故遇难者的家属先行赔偿共152万元人民币.

* 东方日报:

--里昂证券中国研究部董事总经理张耀昌表示,2013年美国有机会调整息率,本港楼市或踏入危险期.

--香港商品交易所总裁艾伯特表示,计画年底前推出人民币计价黄金及白银期货,以及人民币计价铂、钯等金属合约.商交所或于明年上半年推出农产品及能源期货合约.

* 文汇报:

--叶氏化工(0408.HK)集团副主席叶子轩表示,计画投资3亿元人民币于广东省江门市兴建年产能8万吨生产设备,拓展丙烯酸丁酯的新溶剂产品市场,料明年第四季投产.

--华润置地(1109.HK)董事长王印表示,公司今年卖楼累售签约金额约223亿元人民币,另有约26亿元待签约金额,对完成全年300亿元充满信心.

* 大公报:

--嘉里建设(0683.HK)及香格里拉(0069.HK)称,合组各占55%及45%之联合体,以参与本周五公开竞买之河南省郑州市地块,并已支付按金合共2.1亿元人民币.

--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国宣布,已获银监会批准筹建厦门分行.恒生银行现时在内地设有11间分行及28间支行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.