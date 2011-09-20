《香港报摘》--其他报纸重要消息9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 明报:
--西铁南昌站项目开始公开招标,至10月17日截止.南昌站项目提供总楼面面积超过260万平方尺,测量界估值介乎130-160亿港元.新鸿基地产(0016.HK)、长实(0001.HK)已表明有兴趣入标.
* 星岛日报:
--英皇集团落实投资杭州一个综合项目"英皇影视文化村",预期投资逾60亿元人民币,占地约700多万平方尺.
--数码通(0315.HK)宣布,将不再延续与Vodafone(沃达丰)(VOD.L)签订的营销合作,并于今年12月回复使用SmarTone作为商业名称,意味着这段维持七年的合作关系画上句号.
* 苹果日报:
--国药控股(1099.HK)母公司中国医药集团与香港大学签署全面战略合作框架协定,初步购入港大两只自主研发的药物代理权.
--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)去年9月发生的信宜紫金尾矿库溃坝事件,被广东省信宜市人民法院裁定,须向19名事故遇难者的家属先行赔偿共152万元人民币.
* 东方日报:
--里昂证券中国研究部董事总经理张耀昌表示,2013年美国有机会调整息率,本港楼市或踏入危险期.
--香港商品交易所总裁艾伯特表示,计画年底前推出人民币计价黄金及白银期货,以及人民币计价铂、钯等金属合约.商交所或于明年上半年推出农产品及能源期货合约.
* 文汇报:
--叶氏化工(0408.HK)集团副主席叶子轩表示,计画投资3亿元人民币于广东省江门市兴建年产能8万吨生产设备,拓展丙烯酸丁酯的新溶剂产品市场,料明年第四季投产.
--华润置地(1109.HK)董事长王印表示,公司今年卖楼累售签约金额约223亿元人民币,另有约26亿元待签约金额,对完成全年300亿元充满信心.
* 大公报:
--嘉里建设(0683.HK)及香格里拉(0069.HK)称,合组各占55%及45%之联合体,以参与本周五公开竞买之河南省郑州市地块,并已支付按金合共2.1亿元人民币.
--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国宣布,已获银监会批准筹建厦门分行.恒生银行现时在内地设有11间分行及28间支行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。