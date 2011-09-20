〔港报财经评论〕恐惧超越贪婪--信报9月20日

恐惧超越贪婪/陆文

港股并未如预期般出现先高後低走势,可视为投资者对後市失却信心的写照,是今年由高位下跌40%多导致的杀伤力大,也是对欧美变化难有能力掌握,周末欧盟与美国财长盖特纳会议未有任何具体解决欧债问题方案,甚至予人各成员国意见分歧大之感,加上德国这致力团结欧盟的重心国,执政党正面对国内反对声音透过地方选举加添压力,令希腊以至意大利债务风险有增无减,财长会议带来的失望,亦直接令投资者联想未来二天的联邦储备局会议难寄厚望,加上欧罗转弱令美汇或转强,正好令目前香港港元资金退减压力加大,看来短期内看淡的投资者试冲预期的18,500点支持区机会增加,从昨天恒指中段失守19,000点的争持水平,全日成交只有536亿港元的淡静交投下,予人有投资者观望保本意识浓烈.依然视短期处争秋夺暑上落市,但秋意渐浓的中线看淡预期或提早降临,还要看全球各国有形之手能否有效稳定市场信心,金融市场始终是信心主导的英雄地.

投资情绪欠佳主导市况,从个股对一些偏淡因素的反应过敏可见一斑,思捷(0330.HK)股价跌破10港元进入单位数日子,较公布业绩倒退98%前累积跌幅近50%,明显是对公司提出未来四年斥180亿港元重建品牌投不信任票,无论股权分布、决策者意念及品牌定位均存着不协调,一旦进行大规模投资亦涉及融资压力,对目前大部分基金均只看今天、没有明天日子下,看来思捷止蚀压力有增无减.至于中煤能源(1898.HK)在一小时内大跌16.8%後停牌,主要受母公司在山西煤矿渗水影响後,当地一半煤矿停产验查,对中煤能源是否有影响留待公司释疑,但基金与大户的洗仓,犹如惊弓之鸟,反映对个股与後市异常虚弱.

中港地产股均见受压,香港银行加新楼按息配合地产政策将变动,新世界发展(0017.HK)创近年新低,其馀地产股跌幅不轻.至于中国内地8月份70个大中城市价格停涨,其中16个按月下跌,任何国家均要经历汰弱留强洗礼,未来半年内房股才是真正进入考验期,一批建材水泥股的相关板块股份纷纷转弱,中港两地收紧楼按等政策下楼市降温可预期,特别是香港楼市再难依赖中国内地炒家北水南下有表现,中国内地火烧後栏呢.

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联储局应有喜讯/苏子

由于目前美国经济有陷入双底衰退的机会,加上市场情绪持续受到没完没了的欧债危机影响而变得负面非常,故不少投资者已开始对环球股市失去信心,加入看淡的投资者之列者的数目正与日俱增.不少投资者正寄望今明两天联储局的议息结果能为市场带来喜讯,即联储局将会宣布推出新一轮救市措施,例如QE3.倾向相信联储局应在议息後会有喜讯公布,毕竟市场信心一旦一沉不起,则经济陷入双底衰退的机会便会直线上升,最终出现自我实现的情况.因此,联储局为要改善目前持续走低的市场情绪,宣布推出新一轮救市措施的可能性实在不容抹杀.倘若联储局真的推出救市措施,相信美元在市场避险情绪大幅回落,失去避险资金支撑下而得以扭转近期偏强的走势,向下作出较为显着的调整.

若美元回落,自然有利欧罗汇价止跌回升.目前在欧债危机愈炒愈烈的大前提下,欧罗汇价一定要保持稳定的势头,切忌出现一泻如注的恶劣走势,因为欧罗汇价若持续往下寻底,只会令更多投资者对这只本该已跌至四脚朝天的货币失去信心而争相加入抛售之列,结果欧罗便在沽压大增下,出现暴跌甚至崩溃的危机便会大幅上升了.要欧罗汇价保持稳定的势头,最佳的办法便是要令市场的负面情绪可以扭转过来,以及美元可以回复偏弱的走势.因此,是次联储局议息後若真的可以有喜讯公布,从而扭转目前市场的负面情绪的话,相信届时美元的沽压将会急增,并使较高息的非美元货币如澳元及纽元有较佳的表现.

不少分析员均认为,即使联储局推出新一轮救市措施後,亦难以阻止经济再次陷入衰退,作用不大.不过,若然没有救市措施的话,在目前正处于风声鹤唳的市场环境里,只会成为市场的大看淡的投资者继续狙击环球股市猎取暴利的黄金机会,而股市继续大幅下挫所造成的负财富效应,则只会令经济"一定"会出现双底衰退,所以不能说联储局的救市措施全无作用.昨天亚洲市欧罗兑美元裂口低开逾百点子,但汇价其实仍在上周的波动区域里争持,仍未见失守1.35心理关口.昨天亚洲市欧罗兑美元裂口低开,其实可视作因目前市场避险情绪高涨,才令汇价出现这种大上大落的波动市况的"正常走势"而已.只要欧罗兑美元没有失守上周的1.3493低位收市,料汇价整体走势将随着市场情绪变化而以反覆波动为主,而波动区域料在1.35-1.40之间.若然稍後联储局公布令市场大感满意的议息声明,相信欧罗兑美元在美元转弱下,将有望升回1.40心理关口及200天SMA的1.4030阻力以上,进一步上试本月7日所造的1.4150高位.