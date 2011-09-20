〔港报财经评论〕避险情绪高涨,股弱金强持续--经济日报9月20日

避险情绪高涨,股弱金强持续/林瑞芬

投资者信心涣散,对负面消息反应较强烈,如思捷(0330.HK)上周公布的业绩差劲,令股价三日累计跌幅达46.4%.因家电下乡计划将结束,家电股全线被洗仓,海尔(1169.HK)、创维(0751.HK)股价昨急泻16.2%及15%.中煤能源(1898.HK)因山西省有一半煤矿要停产,股价昨急跌16.8%至8.26港元宣布停牌.日日都见到如此惊心动魄的洗仓股劲跌惨况,最担心是信心失控.只有投资者信心重建起来,股市才有淘金空间.中国内地股市仍在低位挣扎,上证综合指数昨收报2,437.8,跌44.55点,这与房价仍涨,市场担心货币政策仍难放松有关.外围形势复杂,令中国制定政策有顾忌,前景有待清晰.恒指昨收报18,917,大跌537点,成交额535.5亿港元.蓝筹股有42只下跌,3只股份微跌,显全面势弱.技术上,恒指反弹未能守稳19,500以上水平,上周五升势昙花一现,向下顺势逐级探测低位,下一关关键位仍以17,000-17,500作参考.

欧美债问题短、中期药石无灵,导致股市疲弱不振,避难资金逃向金市停泊预计是未来半年至一年的大趋势.据英国《金融时报》披露,欧洲国家央行近期为20多年来首次重见是黄金净买方,不止欧洲,全球央行今年买进的黄金,料比40年前布列登森林体系崩溃以来的任何时候还多.人心惶惶,当货币制度不再可靠时,市场曾传出瑞士有推金法郎可能性,欧洲亦有提案推动黄金作为清算货币.欧盟在应对目前欧元信心危机期间,最终或以黄金挂钩欧元作结构调整也说不定.当前危机前所未见,总之甚麽都有可能.

出于政治考虑,黄金再受国际市场重视,看金价走势在近月调整浪中也很坚挺,以纽约期金为例,技术上,受阻于1,900美元/盎斯左右而回,RSI已经回调化解了顶背驰的利空压力,RSI回调近现水平中轴,而金价亦守于50天线上,一般强势论,RSI应在近中轴50止跌,上周五配合欧债疑虑未释回升,不排除调整已完成,蓄势再冲1,900美元/盎斯的阻力,金价报约1,823美元/盎斯.据今年以来为客户带来33%回报率的Duet Commodities Fund Ltd.的首席投资官Tony Hall预测,到今年年底前,黄金价格可能上涨21%至创纪录的2,200美元/盎斯,所持理由是相信世界经济陷入困境或未来经济增长大有可能放缓.

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净现金股防守性强/余少文

期指由高水变低水,加上重磅股尾市被抛售,为今周市况添隐忧,只是总希望有奇迹出现,最终奇迹没有出现,小股灾反而出现,凸显人心虚怯,小心调整仍未结束,要下试9,500点,甚至乎更低水平.只是没有人知道大市几时见底,可以是今日,也可能是明年,故维持国指跌至10,000点後分段入市策略,除了金融股外,也可留意一些净现金高的股份.粗略计算H股上半年业绩,撇除金融股後,发现仍有65%股份属净现金股,只是不少股份上半年手持现金在减少,再扣除这因素,即使再严谨地再减去短期银行负债,净现金仍然超过100亿元人民币的股份,只有中国铁建(1186.HK)、中国神华(1088.HK)、广汽集团(2238.HK)、中联重科(1157.HK).

但净现金多,不代表一定吸引,因为如相关上市公司发行股份多,会左右每股净现金.粗略计算,每股净现金对比昨日收市价,竟然有8只股份每股净现金高于昨日收市价,包括广州广船(0317.HK)、长城科技0074.HK、南粤物流(3399.HK)、北青传媒(1000.HK)、中铁建、经纬纺机0350.HK、庆铃汽车(1122.HK)和联华超市(0980.HK),或显示这些股份出现跌过头现象.不过,因应上半年不少公司手持现金减少因素,只有广船和中铁建可以保持增加现金的同时,每股净现金又高过股价,虽然股价近期走势差劲,但无损其吸引力,尤其广船.

至于也可留意另一只净现金股北青传媒,手持现金10亿元人民币,扣除流动和非流动负债合共3亿元人民币後,仍有7亿元人民币现金,即每股净现金约3.5元人民币,跟昨日收市价4.65港元接近.另外,模拟组合持有的经纬纺机昨日再跌,较组合买入价已跌50%,但现价反而最吸引,因每股现金略高于昨日收市价,原想壮士断臂,也令人犹豫,多看一会才决定是否断臂.