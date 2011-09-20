〔港报社评〕最低工资效应,职场执位未完--星岛日报9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
根据港府最新统计数据,今年6月就业人数和职位空缺齐升,推行最低工资对老弱雇员饭碗的威胁,因为经济强劲增长而消除.雇主比以前难于吸引和挽留人手,以饮食业最为显着,除了加薪留人,部分雇主积极研究用机器替代人手来节省开支.
5月1日起实施时薪28港元的最低工资制度,一如预期吸引了不少人重新投入劳工市场,尤其本来薪酬毫不吸引的保安业吸引了大批"生力军",中年人亦重新找寻工作.领取失业综援的人数不断下降,劳动人口在实施最低工资的短短三个月内增加了4万多,增幅逾1%.多了青壮年抢饭碗,却没有严重淘汰老弱雇员情况,就业人数持续增加,失业率下跌,原因是经济畅旺,多个行业要增聘人手,产生了就业人数和职位空缺并驾飞升的现象.
一个节约劳工成本的途径,是引入机械化操作,减轻对人手的倚赖.当人力成本愈高,推行自动化机器投资的相对成本就愈显得没有以前昂贵.当雇主用机器取代人手後,很少会回转头,有关职位就永久被机器取代.
目下经济好景,大为减轻推行最低工资制度的副作用,通胀升温,促使劳工组织要求提早检讨最低工资的水平.最低工资易升难降,大家现时只看到经济畅旺期最低工资带来的好处,同时要居安思危,留意经济放缓时,现行最低工资水平对雇员的影响,尤其是现时各业尚未寻求到新的工资平衡,雇主应变後果尚未完全浮现,适宜一段较长的冷静观察期,确保有关水平达到最佳的保障雇员效果.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。