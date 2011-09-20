〔港报社评〕最低工资效应,职场执位未完--星岛日报9月20日

根据港府最新统计数据,今年6月就业人数和职位空缺齐升,推行最低工资对老弱雇员饭碗的威胁,因为经济强劲增长而消除.雇主比以前难于吸引和挽留人手,以饮食业最为显着,除了加薪留人,部分雇主积极研究用机器替代人手来节省开支.

5月1日起实施时薪28港元的最低工资制度,一如预期吸引了不少人重新投入劳工市场,尤其本来薪酬毫不吸引的保安业吸引了大批"生力军",中年人亦重新找寻工作.领取失业综援的人数不断下降,劳动人口在实施最低工资的短短三个月内增加了4万多,增幅逾1%.多了青壮年抢饭碗,却没有严重淘汰老弱雇员情况,就业人数持续增加,失业率下跌,原因是经济畅旺,多个行业要增聘人手,产生了就业人数和职位空缺并驾飞升的现象.

一个节约劳工成本的途径,是引入机械化操作,减轻对人手的倚赖.当人力成本愈高,推行自动化机器投资的相对成本就愈显得没有以前昂贵.当雇主用机器取代人手後,很少会回转头,有关职位就永久被机器取代.

目下经济好景,大为减轻推行最低工资制度的副作用,通胀升温,促使劳工组织要求提早检讨最低工资的水平.最低工资易升难降,大家现时只看到经济畅旺期最低工资带来的好处,同时要居安思危,留意经济放缓时,现行最低工资水平对雇员的影响,尤其是现时各业尚未寻求到新的工资平衡,雇主应变後果尚未完全浮现,适宜一段较长的冷静观察期,确保有关水平达到最佳的保障雇员效果.