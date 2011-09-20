〔港报社评〕希债濒临爆煲,欧罗必须求变--信报9月20日

希腊债务危机发展至今,不仅没有因得到援助贷款而纾缓,反而违约风险变本加厉.上周末欧洲财长会议後,对解决欧债危机并无作出任何"救市"协议,形势险峻,港股昨天大跌逾500点,创26个月来新低.欧美股市跌势沉重.可以说,希腊违约如今已抵"爆煲"边缘.欧罗货币体系亦面对巨大的分裂压力,使金融市场动荡难定.

希腊总理召开内阁紧急会议,设法再削减开支,除之前提出徵收房地产新税外,也考虑大刀阔斧裁减政府雇员,压缩公营机构,降低财政赤字,盼取得新一轮贷款.如今国内民怨沸腾, 希腊此举无异引火烧身,即使不断强调,当务之急是防止国家破产,并信誓旦旦要留在欧罗区,但毕竟形势比人强,局面演变至今,除非有突破性发展,否则,不排除希腊最终要走上国家信用违约之路.

欧盟领导人提出发行"欧罗债券"解决欧猪五国债务问题.然而细心观察,欧罗货币体系固有的制度缺陷,在于17个成员国的实体经济力量参差、货币政策统一,但财政政策却不统一.希腊等经济力量薄弱国家,政客只知取悦群众,毫无节制地实行高福利政策,财赤愈升愈高,债务/GDP比率如今高达157%,靠借贷挹注,迄今仍无法自拔.欧盟救希腊,目的是防止债务违约风险外溢,避免拖西班牙及意大利等核心成员落水.但援助贷款显然只能治标不能治本,长贫难顾.昨天有证券机构指出,欧债危机发展至今,一是利用"欧罗债券"力挽狂澜于既倒.一是欧罗货币体系解体.然而从政策选择看,欧罗要寻求稳定,还可以把经济力量与货币价值不匹配的国家剔除出欧罗区,改组货币联盟.

希腊退出欧罗区,并步当年阿根廷後尘,宣布国家债务违约,但是否必然火烧连环船,欧洲银行爆发系统性风险,经济实体较大的西班牙或意大利也遭拖垮,无法控制债务违约风险外溢.上周德国经济部长的谈话,显然不排除出现重组货币联盟的可能性和可行性.在希腊债务濒临"爆煲",货币联盟成员出现破产危机下,欧罗货币体系如今已走到十字路口,面对改革或解体的选择.