〔港报社评〕报纸数量增加更须坚持操守--文汇报9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
昨天再多一份免费报纸面世,令香港的免费报增至六份.值得关注的是,新的免费报纸推出当日,影视处就已收到10多宗有关内容不雅的投诉.事件显示,在报纸数量膨胀的情况下,为争夺读者的注意力,以浅薄化和庸俗化"争夺眼球的战争"将更加激烈.正派传媒应抵制浅薄化和庸俗化的歪风,坚守新闻规范和操守.
事实上,免费报扩大,使报业生态发生变化:一是报纸的总体数量虽然多了,但提供给读者的资讯却可能倾向浅薄化和庸俗化,传媒坚守新闻规范和操守更显重要.二是免费报之间的竞争加剧,亦会抢走部分收费报的销量和广告,香港第三次报业大战可能揭开序幕.三是免费报扩大,意味报业竞争踏入新阶段,读者对传统收费报章的要求会越来越高,对收费报形成改革动力,促使收费报更加注重新闻的规范性和丰富性,并且走媒介融合与报网互动之路.
香港第三次报业大战可能揭开序幕,有报纸已减价迎战,也有报纸调整编辑方针应变.免费报增多,对原有免费报的冲击大过收费报.一些收费报各有各做,有不同定位和销路,销量不会受到太大影响.但市民对报章的概念会转变,认为报纸应该是免费的,要出钱买就要求一定比免费报高好多.在此情况下,收费报不但要加强新闻规范性和丰富性的优势,还要走媒介融合与报网互动之路,主动介入新媒体如网络、微博、电子报、手机报等.只要意识到挑战的存在,收费报应对挑战的能力还是比较强的.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。