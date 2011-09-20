〔港报社评〕报纸数量增加更须坚持操守--文汇报9月20日

昨天再多一份免费报纸面世,令香港的免费报增至六份.值得关注的是,新的免费报纸推出当日,影视处就已收到10多宗有关内容不雅的投诉.事件显示,在报纸数量膨胀的情况下,为争夺读者的注意力,以浅薄化和庸俗化"争夺眼球的战争"将更加激烈.正派传媒应抵制浅薄化和庸俗化的歪风,坚守新闻规范和操守.

事实上,免费报扩大,使报业生态发生变化:一是报纸的总体数量虽然多了,但提供给读者的资讯却可能倾向浅薄化和庸俗化,传媒坚守新闻规范和操守更显重要.二是免费报之间的竞争加剧,亦会抢走部分收费报的销量和广告,香港第三次报业大战可能揭开序幕.三是免费报扩大,意味报业竞争踏入新阶段,读者对传统收费报章的要求会越来越高,对收费报形成改革动力,促使收费报更加注重新闻的规范性和丰富性,并且走媒介融合与报网互动之路.

香港第三次报业大战可能揭开序幕,有报纸已减价迎战,也有报纸调整编辑方针应变.免费报增多,对原有免费报的冲击大过收费报.一些收费报各有各做,有不同定位和销路,销量不会受到太大影响.但市民对报章的概念会转变,认为报纸应该是免费的,要出钱买就要求一定比免费报高好多.在此情况下,收费报不但要加强新闻规范性和丰富性的优势,还要走媒介融合与报网互动之路,主动介入新媒体如网络、微博、电子报、手机报等.只要意识到挑战的存在,收费报应对挑战的能力还是比较强的.