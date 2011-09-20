〔香港个股〕中国移动称截至8月份总用户升至6.28亿户

路透香港9月20日电--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周二称,截至8月份,公司总用户数升至6.28亿户,其中3G用户为4,032万户.

中国移动在其官方网站上发布的数据显示,8月份3G用户新增272万,总用户数新增578万.(完)