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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 09:21 BJT

〔香港个股〕中国移动称截至8月份总用户升至6.28亿户

路透香港9月20日电--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周二称,截至8月份,公司总用户数升至6.28亿户,其中3G用户为4,032万户.

中国移动在其官方网站上发布的数据显示,8月份3G用户新增272万,总用户数新增578万.(完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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