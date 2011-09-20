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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘上涨,思捷环球反弹回升

路透香港9月20日电---香港股市周二开高,中国联通(0762.HK)及思捷环球(0330.HK)领涨.在之前三个交易日,思捷环球市值蒸发了逾46%.

恒生指数.HSI开高0.48%,报19,008.61点.恒生国企指数.HSCE开高0.6%,报9,926.07点.(完))

--编译 戴素萍;审校 张涛

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