《独家新闻》中国一国有银行已暂停与数家欧洲银行做外汇对手交易--消息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海/香港/北京9月20日电---数位市场交易人士周二透露,鉴于欧洲主权债务危机仍未现转机,且区内的数家欧资银行已遭调降评级,中国银行间市场中的一家主要做市商--某大型国有商业银行已暂停与相关的欧洲银行进行外汇远期及掉期的对手交易.
消息人士称,这些银行包括前期被调降评的法国兴业银行行(Societe Generale)(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA),以及法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)等.
"(对他们的)外汇交易除spot(现货)外,远期和掉期都暂时停了."一位了解情况的消息人士称.
另一市场消息人士则指出,受希腊可能出现债务违约的影响,风险敞口曝露较大的欧洲区银行近期都被下调了评级,从风险管控的角度考虑,这样做有一定道理.
"受'魔鬼交易员'拖累的瑞士银行,也在该行暂停交易的名单中."上述消息人士称.
瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)此前表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约23亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历经数年期望重建信誉,此事犹如一记重击.(完)
--发稿 路透中文新闻部
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类