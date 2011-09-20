《独家新闻》中国一国有银行已暂停与数家欧洲银行做外汇对手交易--消息

路透上海/香港/北京9月20日电---数位市场交易人士周二透露,鉴于欧洲主权债务危机仍未现转机,且区内的数家欧资银行已遭调降评级,中国银行间市场中的一家主要做市商--某大型国有商业银行已暂停与相关的欧洲银行进行外汇远期及掉期的对手交易.

消息人士称,这些银行包括前期被调降评的法国兴业银行行(Societe Generale)(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA),以及法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)等.

"(对他们的)外汇交易除spot(现货)外,远期和掉期都暂时停了."一位了解情况的消息人士称.

另一市场消息人士则指出,受希腊可能出现债务违约的影响,风险敞口曝露较大的欧洲区银行近期都被下调了评级,从风险管控的角度考虑,这样做有一定道理.

"受'魔鬼交易员'拖累的瑞士银行,也在该行暂停交易的名单中."上述消息人士称.

瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)此前表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约23亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历经数年期望重建信誉,此事犹如一记重击.(完)