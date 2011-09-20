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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 10:04 BJT

〔香港新股〕三一重工推迟其香港IPO招股,因市况波动--IFR

路透香港9月20日电---据汤森路透旗下IFR周二报导,中国工程机械制造公司--三一重工(600031.SS)推迟其香港IPO(首次公开发售)招股,因市况波动.

据路透周一报导,由位列2011年胡润百富榜榜首的梁稳根掌控的三一重工,已设定招股价区间,并有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),将成为香港市场今年第二大新股发行.[ID:nCH0079007](完)

--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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