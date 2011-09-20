〔香港数据〕6-8月失业率略降至3.2%,近期雇主招聘意欲已转趋审慎

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港9月20日电---香港政府周二公布,今年6-8月的失业率为3.2%,较上一季的3.4%下降;雇主招聘意欲近期已转趋审慎.
期内就业不足率则由5-7月的1.7%上升至6-8月1.8%.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,随着9月新学年开始,大部分暑期工重返校园,劳工供应在随後的数个月将有所回落.至于劳工需求方面,尽管到目前为止香港经济表现大致良好,但面对欧元区主权债务危机的恶化和美国疲弱的经济,雇主的招聘意欲近期已转趋审慎.
他续称,自最低工资实施後,劳工处平均每个工作天录得来自私人机构的职位空缺数目仍维持在超过3,000个的高水平,踏入9月情况仍然相若.
失业率(%) 就业不足率(%)
11年6-8月 3.2* 1.8*
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
11年3-5月 3.5 1.9
11年2-4月 3.5 1.9
11年1-3月 3.4 1.8
10年12月-11年2月 3.6 1.7
10年11月-11年1月 3.8 1.8
10年10月-12月 4.0 1.8
10年9月-11月 4.1 1.9
10年8月-10月 4.2 1.9
10年7月-9月 4.2 1.9
10年6月-8月 4.2 1.9
10年5月-7月 4.3 2.0 (完)
注: *初步数据
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类