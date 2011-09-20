〔香港数据〕6-8月失业率略降至3.2%,近期雇主招聘意欲已转趋审慎

路透香港9月20日电---香港政府周二公布,今年6-8月的失业率为3.2%,较上一季的3.4%下降;雇主招聘意欲近期已转趋审慎.

期内就业不足率则由5-7月的1.7%上升至6-8月1.8%.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,随着9月新学年开始,大部分暑期工重返校园,劳工供应在随後的数个月将有所回落.至于劳工需求方面,尽管到目前为止香港经济表现大致良好,但面对欧元区主权债务危机的恶化和美国疲弱的经济,雇主的招聘意欲近期已转趋审慎.

他续称,自最低工资实施後,劳工处平均每个工作天录得来自私人机构的职位空缺数目仍维持在超过3,000个的高水平,踏入9月情况仍然相若.

失业率(%) 就业不足率(%)

11年6-8月 3.2* 1.8*

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8

10年10月-12月 4.0 1.8

10年9月-11月 4.1 1.9

10年8月-10月 4.2 1.9

10年7月-9月 4.2 1.9

10年6月-8月 4.2 1.9

10年5月-7月 4.3 2.0 (完)

注: *初步数据

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